Video | “Lo admiraba, pero me mató”: revelan secreto de Juanes que podría hacer tambalear su matrimonio

Karen Paola, reconocida cantante chilena, reveló que tuvo una experiencia no muy memorable cuando conoció a Juanes durante la Teletón de 2004. Según las declaraciones de la cantante, Juanes le hizo una propuesta que para ella estuvo fuera de lugar y aunque no recuerda lo que le dijo, se lo hizo saber.

De acuerdo con Karen Paola, se conocieron cuando ella tenía 19 años. Se saludaron y hablaron sobre sus carreras musicales, y ella le mostró su admiración, puesto que Juanes ya tenía una carrera conocida en el mundo. No obstante, momentos después, justo antes de que ella saliera al escenario, una persona del equipo del colombiano llegó para decirle que el artista la invitaba a cenar luego del evento. Propuesta que a la chilena no le cayó muy bien.

“No sé qué le dije, pero no le tengo que haber dicho cosas muy bonitas [...] Lo que sí sé qué le dije fue: ‘Yo estoy pololeando, me parece horrible’. Me sentí muy mal (...) Yo lo admiraba como artista, pero me mató. Yo me acuerdo como salirme de mí y decirle: ¡Yo no soy una puta! Me molestó bastante y me sentí muy mal y, después de eso, yo me tenía que subir al escenario a cantar”, aseguró Karen Paola.

Tras las declaraciones de Karen Paola, los internautas la han criticado fuertemente, asegurando que están exagerando un poco la situación y que malinterpretó lo que se le había dicho.

“Pero por qué sobre reaccionó así, solo la invitó a cenar y solo bastaba con decir, no gracias. Listo, para que tanto atado, o sea si le caemos bien a otra persona no podría intentar invitarnos a nada”, “Después va a decir que Juanes abuso de ella”, “Esta mina no sabe como llamar la atención!!!!”, “Solo le pidió ir a cenar, ir más allá depende de ella, pero hasta el momento solo fue una cena... Más nada...”, “Siempre de vistima”, “Esta tiene grandes problemas psiquiátricos... todo lo magnífica”, “Ahhhhhhh por eso Juanes se inspiró en la canción a Dios le pido por rechazarle la invitación la tremenda superestrella”, entre otros comentarios que se desatan contra la cantante.

Con información de El Universal*