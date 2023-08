La actriz, conocida por su papel de la Pupuchurra en Betty la fea, se mostró muy segura de su liderazgo y de su receta, que consistía en una carne mechada con salsa de tomate y piña. Sin embargo, su actitud no cayó bien en algunos de sus compañeros, especialmente en Carolina Acevedo, quien la criticó por ser muy autoritaria y no escuchar las sugerencias de los demás.

“Martha Isabel es muy mandona, muy impositiva. Ella cree que tiene la razón en todo y no deja que nadie opine. Yo creo que eso no es bueno para el trabajo en equipo”, dijo Carolina Acevedo en una entrevista.

Por su parte, Diego Sáenz también tuvo problemas con su equipo, pues algunos de sus integrantes no estaban de acuerdo con su receta, que era una carne al horno con salsa de ciruela. El presentador y tatuador se defendió diciendo que él tenía experiencia en la cocina y que sabía lo que hacía.

“Yo sé cocinar cerdo, yo he hecho cerdo muchas veces. Yo sé lo que estoy haciendo. No me gusta que me cuestionen ni que me digan cómo hacer las cosas”, expresó Diego Sáenz.