No hay duda que los artistas tienen fanáticas por todas partes del mundo. El cantante colombiano Jessi Uribe puede dar fe de ello ya que durante su paso por Argentina fue sorprendido por los seguidores de su música, en especial, de una fan que no se guardó nada cuando tuvo la oportunidad de tenerlo cerca.

En el video que publicó el cantante de música popular en su cuenta de Instagram, se observa a la mujer acercarse a la ventana del vehículo donde estaba Uribe y le expresa su admiración y cariño.

“Te esperamos con el alma. Te amo Jessi, te juro que tenés muchos fans acá. No, no, no Jessi, te amo. Qué felicidad verte, gracias mi amor por acordarte de mi”, expresa emocionada la mujer mientras sostiene la mano del cantante.