$!Video | “Nadie se quiere casar con ella”: polémica de Andrea Valdiri en la boda de La Tremenda

Los comentarios en contra de Andrea Valdiri no se hicieron esperar, pues su acto no solo dejó incómodos a los mismos asistentes que la observaron, sino también a los seguidores en las redes sociales que no la bajaron de ordinaria. “Que lo tire, ya nadie se quiere casar con ella”, “Y ella ¿para qué peleaba el ramo si no lo quería? No se meta y ya”, “SOY LA ÚNICA QUE PIENSA QUE EL DINERO NO QUITA LO ORDINARIO”, “Ahhhh pero no quería que le armaran show en su matrimonio”, “Lo ordinario sale a relucir en el momento menos esperado” y “Tan ordinaria”.

Otra situación que salió a relucir de Andrea fue su aparente despecho, pues en sus historias solo publicó videos de ella misma cantando a todo dolor. Al parecer, por su reciente ruptura con Felipe Samura y también por sus dos fallidos matrimonios.