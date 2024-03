Video | “Nunca has tenido los huevos bien puestos”: Aida Victoria se despachó contra Yeferson Cossio

Toda una polémica se desató en las últimas horas luego de que una entrevista de Yeferson Cossio en la emisora ‘Los 40’ se viralizara en redes sociales. Y es que justamente este video, el creador de contenido habla sobre su relación con Aida Victoria y confiesa que nunca pensó en tener algo serio con ella. “Tuviste un desliz con Aida Merlano, alguna vez pensaste en tener algo serio con ella”, le preguntaron, a lo que él respondió: “¡Ay de por Dios! Obvio no. Yo de ella si no quiero hablar, pero yo escucho muchas cosas que dicen por ahí y yo me seco de la risa. Todo lo que ella diga es verdad”.

Estas picantes confesiones llegaron a oídos de Aida, quien sin pelos en la legua no dudó en responderle al paisa. Por eso, compartió a través de historias de Instagram algunos audios en los que él le declaraba su amor, demostrando que no solo fue un desliz, sino que tuvieron algo más serio.

“Dice que estoy encacorrado contigo, cuál encacorrado, yo lo que estoy es más enamorado”, son algunas de las palabras que se escuchan en el audio compartido por la joven.

Luego de esto, Aida apareció hablando contundente como suele hacerlo y le pegó tremenda peinada a Cossio. “Estoy segura de que quedaste seco y no precisamente de la risa. Te voy a aclarar una cosa, a mí no me conviene hablar de ti, de hecho debería darme vergüenza que me reaccionen con un tipo sin ética como tú (...)”, inició mencionando.

“Siempre que tienes la oportunidad en alguna entrevista te refieres a mí de la peor manera posible, cosa que yo no hago porque soy leal, coherente con lo que tú y yo vivimos y sincera. No puedo pedirte que seas fiel a tus principios, siendo que ni principios tienes (...)”.

Luego, se refirió a la relación que tuvieron, desmintiendo que no fue solo un desliz. “Todo el mundo cree que te metiste conmigo por un desliz, te arrepentiste y volviste con tu ex y Nunca has tenido los huevos bien puestos para reconocer que las cosas entre tú yo terminaros porque yo decidí que así fuera.”

Cabe mencionar que Yeferson y Aida fueron pillados besándose e incluso se rumora que esto pasó cuando aún estaba con Jenn Muriel. Además, en una entrevista con Dímelo King, la barranquillera reveló que se enamoró del paisa.

“Soy la única mujer en tu vida que no te ha perdonado ni media, porque la primera que me hiciste fue la única. Entonces suéltame que eso es lo que te arde (...) creo que es evidente que primero cae un mentiroso que un cojo”, puntualizó Aida en su video.