En un emocionante episodio de ‘Yo Me Llamo’, la competencia musical más seguida en Colombia, los participantes del Repechaje Final han subido al escenario con un deseo ardiente de demostrar su valía y ganarse un lugar en la codiciada Escuela de Yo Me Llamo. Sin embargo, una imitadora en particular ha logrado destacar entre los demás, dejando una impresión imborrable tanto en el público como en el jurado.