Tras el polémico video que se ha vuelto viral y que fue publicado por la misma presentadora y modelo Laura Tobón, pidiéndole a sus seguidores que no se comparen con ella y queriendo dejar una reflexión sobre el daño que pueden causar las redes sociales. La influenciadora Yina Calderón, no pudo quedarse callada, y se despachó en contra de la bella presentadora.

“Yo no tengo nada en contra de ella, se los juro. Es más, me parece una de las mejores presentadoras de este país, pero ¿qué put*$ le está pasando por la cabeza? Yo no sé si reírme o no reírme”, empezó por decir Yina Calderón en el video.

“Qué pesar uno tener que buscarse diseñador, uno tener que vestirse todos los días de alta costura, ¿qué le pasó?, ¿qué pasó con esos semestres en la Javeriana, señorita?”, continuó.

A Yina se le ve reírse y preguntarse qué le habría pasado a Tobón al publicar ese tipo de contenido. Dijo que, había tenido un día pesado, pero que, ver el video, le alegró la jornada.