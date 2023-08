La salud mental es un tema que cada vez tiene más presencia y visualización en los medios y las redes sociales. En parte, también gracias a celebridades que han roto el silencio y han decidido compartir su experiencia.

Hace unos años, Juanes daba a conocer la depresión que vivió, sin filtro de ningún tipo. Y esta semana ha vuelto hacerlo de una forma mucho mas detallada, abierta y conmovedora.

El cantante ha querido contar con detalle lo que significa tener este padecer y lo que, en su caso, le ayudó a ir viendo la luz. Ha reconocido que no ha vencido la depresión, pero está en el camino correcto y con las herramientas necesarias para manejar esta situación.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas”, empieza su poderoso escrito.