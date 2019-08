“Yo soy una persona en constante evolución”: Piter Albeiro

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué presentará este viernes en el auditorio del Colegio San Pedro Claver?

Lo que voy a hacer es una conferencia porque cuando hice el lanzmiento de mi libro en Corferias me encantó ver mucha gente, entre ellos muchos jóvenes, inquietos por conocer el proceso, más allá de que la gente me conoció, me conoce y me seguirá conociendo como comediante. Hay muchas personas inquietas por el tema del emprendimieto, de lograr la tan anhelada independencia financiera que nos han querido vender las empresas de los multiniveles y ese tipo de cosas y en los que mucha gente cae con la ilusión de que detrás de un solo producto pueden lograr la independencia y tener éxito en los negocios.

En mi libro relato una serie de historias que sucedieron en Bucaramanga y que la mayoría no tuvo un final feliz, entonces lo que llevo en mi conferencia es un mensaje de que realmente los fracasos no son más que parte de un proceso y en la medida en que conozco los errores de los demás, puedo evitar los propios.

Hablaré sobre las expectativas de las probabilidades, de cómo se debe planear y sobretodo visualizar y es un mensaje a los santandereanos y a los jóvenes porque me dicen que la mayoría de las entradas al evento las compran gente joven.

Lo que quiero es mostrarle a la gente que yo no soy un extraterrestre ni mucho menos, simplemente soy un tipo soñador, trabajador, inquieto y aprendí que todo lo que haga con pasión lo voy a hacer bien. Yo soy un ser en constante evolución, un día conté chistes, otro día me metí a un teatro a hacer presentaciones, otro día acepté una invitación y me fui a MasterChef y terminé ganando, precisamente con el compromiso que tengo conmigo de ir evolucionando y de ir a la par con la tecnología. Es llevar un mensaje a partir del trabajo, la disciplina y la honestidad.

¿En qué momento pensó en dejar de ser comediante y convertirse en un empresario?

Yo creo que nunca cambié el chip, lo que pasa es que me di cuenta que todo en la vida tiene procesos. Cuando a uno le preguntan de niño que quiere ser, uno dice varias cosas, pero con el tiempo se define qué se quiere ser y se sabe que se debe cumplir con un proceso, y así es mucho más fácil. Yo entendí que para ser empresario debía cumplir con varios procesos y aprendí que para eso debía tener un capital y eso lo podía lograr a través de mi talento, porque una empresa se puede heredar, pero un talento no. Mañana mi hijo podrá tener un punto de referencia y seguir con esto que comencé, pero si mi niño no tiene el talento para hacer humor, por más que yo quiera insistirle no va a ser tan fáci.

Yo me pongo retos y si no cambio por completo mi rol, es difícil que me tomen en serio porque debo enfocarme en una sola cosa.

¿En qué momento nació ‘SúperNice’?

El 16 de agosto de 2016 como empresa. Acabo de cumplir tres años con mi empresa y gracias a mi profesión de administrador de empresa y lo que he aprendido en la vida, diseñé una empresa con un modelo a tres años. Por eso ahora es que estoy dando estas conferencias, porque ya puedo mostrar con números que a mi me dio resultado y a mucha gente le puede dar resultados. El modelo durante el primer año se llamó inversión y aprendizaje, ahí ya tenía una visión de cuántos autos iba a necesitar, tenía todo planeado porque planear es gratis. El segundo fue de comparación frente a todo lo que había pasado el primer año para estar preparado para ese segundo año y el tercer año fue un año de reconocimiento, es el año en el que uno afianza los procesos y sabe si la tendencia va a seguir igual.

El año pasado me gané MasterChef y mi compañía comenzó a tener muchísimas ventas, más que las del año anterior y no sabía si era por el fenómeno del programa, pero ese tipo de cosas no van a pasar siempre que yo me meta a un reality.

Comenzó con autos y ahora renta yates...

Sí, lo bonito de una empresa de turismo que está en una ciudad como Miami y que está dentro de las 20 ciudades más visitadas en el mundo, es que tiene mucho movimiento. Yo me enfoqué en el mercado que me conoce, hice estudios de mercadeo y me di cuenta que vienen 18 vuelos diarios de Colombia a Miami, eso significa que más de mil personas llegan a diario a esta ciudad. Comencé con 40 o 50 carros, pero ahora tengo más de 100 carros porque la demanda es mucha y el compromiso de servicio me llevó a seguir creciendo. Entonces, cuando iba en mi segundo año tuve una gran oportunidad porque en los Estados Unidos cuando una empresa cumple dos años y puede demostrar su crecimiento, hay muchas ventajas para el sector financiero y accedí a créditos importantes y Toyota me dio un millon y medio de dólares en créditos y comencé a meter carros nuevos. Hoy ya tengo 206 y no damos abasto, mi compañía vendió a 30 de julio de 2019 un millon 280 mil dólares solo en renta de carros, sin tener en cuenta los otros negocios como la venta de simcards. Entonces, lo de los yates comenzó porque a mi me gustan mucho y yo tenía uno y compré otro un poco más grande y me dio pesar el viejito, con el que empecé y dije, bueno, y ¿si lo rentamos? y eso se volvió un éxito porque ya venían a rentar los ‘yates de Piter’ y tuve que comprar otros dos más y ellos se han ido pagando solitos, este es el mercado natural del turismo y hemos crecido a partir del buen servicio y la honestidad.

¿Cuál es su mercado?

Me he enfocado en el colombiano, sin embargo por el tema de las redes, ahora estoy recibiendo mucha gente de Costa Rica y Ecuador.

¿Muchos seguidores en Instagram, cuál es es el éxito y la clave?

Nunca he sido obsesivo con el número de seguidores y no he pagado para aumentarlos a través de empresas. Yo prefiero tener gente que le guste lo que hago en mis publicaciones. Un día pensé en compartir las historias que me habían pasado y yo creo que cuando hay un tema interesante la gente está dispuesta a leer hasta el final, porque lo haces gracioso, diferente, de ahí que mi libro tiene un lenguaje tan coloquial y tan sencillo, eso le gusta a la gente la simplicidad, entre más simple mejor y cada quien va buscando sus intereses. En Instagram y Facebook encontré un nicho interesante y ahora estoy haciendo unos talleres de emprendimiento aquí en Miami, donde le digo a la gente que gracias por asistir porque yo soy el que aprendo de ellos porque el capital más grande que tiene una empresa son los clientes y hay que darles calidad porque la marca nace a partir de la relación con los clientes. ´

¿Cómo lidiar con los comentarios negativos de las redes?

Obviamente trato de prestarles atención porque me vuelvo loco, pero muy de vez en cuando soy partidario de contestarle a alguno y le contesto seco, frio y un poco tosco, pero directo y sin miedo. Porque cuando los freno, también paro comentarios de otros que vienen a comentar cosas malas. Pero el que no me quiera seguir, pues que no esté ahí, a veces los bloqueo, pero la satisfacción es que siempre son más los comentarios buenos. A veces cuando pongo alguna foto o algún mensaje y veo que la tendencia son mensajes negativos, también reflexiono sobre eso y o lo borro o recapacito.

¿Por qué ir a la conferencia del ‘Sueño del millón de dólares’?

Regreso con este proyecto a Bucaramanga, y haré la conferencia en mi colegio, el San Pedro Claver. Los invito para que vayan a esta conferencia, quiero darles este mensaje de positivismo y de que sí se puede, que no necesitamos esperar que llegue algo mágico de la nada. Hay casos de éxito a cualquier edad. Las entradas se pueden conseguir en el Almacén Leo y en Eventsite.com.co