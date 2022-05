El rol de las madres no se detiene, y más cuando se trata de sus hijos. Esta relación que se gesta desde el vientre y se ve reflejada a cada instante. Se trata de una unión llena de costumbres que toman fuerza con el tiempo y que después son difíciles de cambiar.

Por lo general, en las primeras edades es usual que los pequeños busquen a sus madres para dormir a su lado y ellas, por el amor que les tienen, aceptan dormir cada noche con ellos. Sin embargo, preguntas como ¿Se lo permito?, o ¿Qué debo hacer?, se apoderan de su mente constantemente.

Estos problemas en el descanso, sin duda alguna, afectan la salud emocional de cualquier individuo, aumentan los niveles de ansiedad e incluso generan un impacto mayor en su estado físico. Pero, así como las madres piensan en sus niños, ¿qué pasa con ellas? ¿Por qué es tan importante que duerman bien?

No se puede afirmar con exactitud lo que se tiene que hacer o no. Algunos, consideran que, al ser los seres humanos mamíferos, es apenas normal que en el caso de los niños quieran sentir el calor de sus padres. Otros, sostienen que no hay estudios que confirmen que está bien hacerlo.

Lo cierto es que, la tarea de hacer que estos pequeños duerman en su propia cama y los padres puedan descansar se convierte en toda una odisea y aunque, no es imposible, requiere de tiempo y mucha paciencia.

Conscientes de esto y para contribuir a este escenario, compartimos algunas recomendaciones que pueden hacer más fácil el proceso: