La edición 2023 del festival gastronómico Burger Master logró vender un total de 2.890.154 hamburguesas en apenas seis días.

En los primeros tres días vendió 1.8 millones de hamburguesas. El festival se realizó entre el 15 y 21 de mayo en 25 ciudades y municipios de todo el país.

Además: Día Mundial de la Hamburguesa: ¿De dónde viene y por qué nos gusta tanto?

Tulio Zuloaga, creador y organizador del Burger Master, confirmó que este año se vendieron un total de 2.890.154 hamburguesas, que dejaron ventas por 57.000 millones de pesos.

“Esto no me lo imaginaba, tanto así que cuando me pasaron los primeros reportes pedí que los revisaron otra vez: son números maravillosos”, exclamó Tulio, al reconocer que no creía que este año fueran a superar lo de 2022. “Había dicho que si llegábamos a los 2.000.000 me declaraba feliz”, dijo.

Después de recoger, leer y tabular todos los comentarios que los comensales dejaron la página de Tulio Zuloaga, la lista de las mejores hamburguesas del país quedó así: