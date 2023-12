¡Sorprenda a sus invitados! Paso a paso para preparar el mejor ceviche peruano en casa

Este reconocimiento no solo se basa en la exquisitez de sus sabores, sino en la trascendencia que tiene en la vida cotidiana de los peruanos. El ceviche es mucho más que un plato; es un vínculo entre generaciones, un reflejo de la diversidad geográfica del país y una muestra de la maestría de sus habitantes para aprovechar los recursos marinos.

La leche de tigre, además de potenciar el sabor, aporta beneficios para la salud. El limón, cargado de vitamina C, actúa como un potente antioxidante, mientras que el ají, conocido por sus propiedades antiinflamatorias, agrega un toque picante y saludable al plato.

La leche de tigre, esa mezcla embriagadora de limón y ají, no solo realza los sabores del ceviche, sino que también representa un nexo con la biodiversidad marina de Perú. El equilibrio entre la acidez del cítrico y el picante del ají es un homenaje a la riqueza de los mares peruanos, hogar de especies marinas únicas que han inspirado la creatividad culinaria.

Ceviche en el mundo

La consagración del ceviche peruano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ha llevado este plato más allá de las fronteras peruanas. Restaurantes en todo el mundo incluyen el ceviche en sus cartas, y chefs internacionales buscan replicar la magia de la leche de tigre.

La distinción de la Unesco no solo valida la excelencia culinaria del ceviche, sino que también posiciona a Perú como un referente en la escena gastronómica mundial. Este platillo se ha convertido en un embajador de la riqueza y diversidad de la cocina peruana, despertando el interés y el apetito de comensales globales.

Un viaje por la identidad peruana

Preparar el mejor ceviche peruano en casa no solo implica seguir una receta, sino sumergirse en la historia y la tradición que envuelven a este platillo. La Unesco reconoció no solo el sabor, sino la identidad y la conexión profunda que el ceviche tiene con el pueblo peruano. Al saborear este festín marino, no solo disfrutamos de una explosión de sabores, sino que también nos sumergimos en la riqueza cultural de un país que ha elevado su gastronomía a la categoría de patrimonio inmaterial de la humanidad.

