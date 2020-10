La Toya Montoya en pro del medio ambiente

La Toya Montoya continúa su cruzada comprometida con el medio ambiente. Por eso, ahora se vincula a la nueva campaña ‘Do Good’, de Seven Seven, donde el slogan es ¿cuál es tu Do Good o cómo haces del mundo un lugar mejor?

Este es un movimiento de Seven Seven para concientizar a los colombianos que todos debemos hacer y ser parte del cambio, y cuidar nuestro planeta. La empresa lanzó su primera colección ‘Eco-friendly’ elaborada con materiales amigables con el medio ambiente.

“Soy emprendedora social y ambiental, creo en la importacia de conectar con la madre tierra. El futuro ambiental es un gran reto en el que todos somos parte de la problemática y debemos ser parte de la solución. Este es el momento de trabajar por el medio ambiente y mi ‘Do Good’ es devolverle a la tierra gran parte de lo que me ha dado, y ¡¿cuál es el tuyo?”, comentó la empresaria y modelo.