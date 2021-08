Con la sonrisa que todos conocemos desde 1982, cuando fue Señorita Santander, así se mantiene la actriz Marta Liliana Ruiz.

A sus 57 años, y con la serenidad propia que le dan los años, ella ha sido ejemplo para varias generaciones y sigue siendo una fiel representante de la mujer santandereana.

Pionera de causas sociales después de vivir ella en carne propia luchas contra la violencia intrafamiliar, la drogadicción y hasta el alzheimer, Marta Liliana mantiene su mirada tranquila y sonrisa a flor de piel.

Pero ahora la vida la enfrenta a un nuevo reto, un cáncer bucal que le fue diagnosticado recientemente. “Aunque desde hace 5 años venía presentando algunas pequeñas lesiones en mi boca, nunca imaginé que esto terminaría en un cáncer bucal. No niego que ha sido muy difícil, he llorado lo que he tenido que llorar, pero aquí sigo, luchando por mi, por mi hija Margaret y por mi familia que ha sido mi gran apoyo para seguir adelante”.

Aunque inicialmente Marta Liliana contó que se sometería a una cirugía de implante, en un reciente Instagram Live que realizó con Vanguardia la actriz narró que ya no tendrá ese procedimiento. “Cuando me explicaron en detalle lo que me harían, tomé la decisión de no hacer el implante, iba a sufrir mi brazo y mi garganta, así que optaré solo por la remoción, hasta donde sea posible, de las células cancerígenas que tengo en la lengua. Con que me dejen así sea solo la punta de la lengua, sé que con terapias podré y me esforzaré para volver a recuperar mi habla. A Dios se le chisporteó esta vez conmigo, pero aquí estoy para aprender lo que él me quiera enseñar, y si él quiere que yo guarde silencio, aceptaré su decisión. Pero estoy confiada en que todo saldrá muy bien y superaré esa nueva prueba que me puso la vida”.

Si quiere revivir esta entrevista, puede verla a través del Instagram @vanguadia.com