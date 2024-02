Buscan recursos para la salud de Ares: así puede ayudar a este perro Husky

En octubre de 2022, Ares, un perro Husky, fue rescatado por una niña mientras deambulaba bajo la lluvia. Desde entonces, la familia de la niña lo ha cuidado y ha intentado encontrarle un hogar, pero desafortunadamente, nadie ha mostrado interés en adoptarlo. Ares padece una enfermedad grave causada por una garrapata poco común, que le ocasiona parásitos en la sangre y convulsiones frecuentes.

La familia gastó más de dos millones de pesos en tratamientos veterinarios para Ares, pero su condición no mejoró. El único examen que pudo determinar si tenía cura o no se realizaba en Bogotá y costaba un millón y medio de pesos, una suma que la familia no podía pagar. Además, la eutanasia fue una opción en su momento hasta que no se tuviera un diagnóstico definitivo.