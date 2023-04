$!¿Cómo prevenir las intoxicaciones por alimentos en Semana Santa?

Colombia es considerado un país de tradiciones en las diferentes épocas del año y la Semana Santa no es la excepción. Luego de la pandemia por el COVID 19, en los últimos años las celebraciones fueron atípicas por la virtualidad que implicó cerrar iglesias, para evitar las acostumbradas aglomeraciones que llevaran a incrementar de manera considerable el aumento de contagios.

Intoxicación por alimentos

Cuerpo del pescado: debe estar firme y adherido al hueso, que al pasar la mano conserve su estado natural y no se deslice o se peque a los dedos.

Agallas: que no presenten sustancias viscosas ni olores muy fuertes. Que sean de color homogéneo rojizo y que conserven cierta humedad.

Ojos: que estén presentes dentro del lugar que les corresponde, que sean firmes, brillantes, que tengan la pupila oscura y que no presenten ningún color extraño.

Escamas: deben presentar consistencia y firmeza entre ellas, si están viscosas no es un buen síntoma.

Piel: firme, húmeda, tersa, adherida al músculo, sin arrugas ni laceraciones

Olor: si bien es cierto el pescado tiene un olor característico, este no debe ser muy fuerte. Este es el principal indicador del estado del producto.

3. La contaminación cruzada: al quitarle las escamas al pescado, estas se mezclan con los otros alimentos (verduras, cereales, etc.): Para evitarla es fundamental preparar el pescado de manera cuidadosa e individual, y posteriormente preparar los complementos.

4. Conserve el producto en recipientes herméticos hasta la hora de ponerlos a cocinar: no los exponga por un tiempo prolongado al ambiente pues la presencia de bacterias, sumado a la condición propia del pescado, puede que degenere en descomposición. No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de do horas, ni descongele a temperatura ambiente.

5. Síntomas de intoxicación: si presenta síntomas como vómito, cólico o diarrea, acuda inmediatamente a tu centro asistencial más cercano.