Evite la depresión postparto con alimentación saludable y ejercicio regular

La depresión postparto (DPP), es una afección que enfrentan aproximadamente entre el 15 y 20 % de las nuevas madres y que añade una capa de complejidad a este ya agitado periodo.

Afortunadamente, según expertos la incidencia de la depresión postparto puede reducirse significativamente con la adopción de hábitos saludables como una alimentación balanceada y una rutina de ejercicio regular. En este artículo, exploramos cómo estos dos elementos pueden actuar como poderosos aliados en la prevención de la depresión postparto.

El viejo adagio, "eres lo que comes", resuena con una claridad particular durante el periodo postparto. La ciencia nos dice que una dieta bien equilibrada no solo nutre el cuerpo, sino que también forja un camino hacia un estado mental saludable.

Equilibrio Hormonal a través de la Nutrición

El periodo postparto está marcado por drásticos cambios hormonales que pueden alterar significativamente el estado de ánimo de una mujer. Una dieta rica en nutrientes puede jugar un papel crucial en equilibrar estos fluctuantes niveles hormonales. Alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como el pescado y las semillas de chía, pueden ayudar a equilibrar los neurotransmisores cerebrales, contribuyendo así a un estado mental más estable.

Es bien sabido que una nueva madre necesita una gran cantidad de energía. Una dieta balanceada que incluya una proporción adecuada de macronutrientes - carbohidratos, proteínas y grasas saludables - puede ofrecer la energía necesaria para enfrentar los desafíos diarios con un espíritu vivaz.

Lea más: ONU advierte que la mitad de los embarazos mundiales no son deseados, ¿por qué?