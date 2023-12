¿Le encanta el famoso ‘calentado’? Expertos afirman que así se liberan tóxinas peligrosas para la salud

Guardar comida en el refrigerador o las ollas y recalentarla posteriormente es una práctica que ha ido aumentando con el pasar de los años, por lo que es algo muy recurrente en distintos hogares. De hecho, en Colombia se suele utilizar demasiado la expresión ‘calentado’, lo que hace referencia a realizar esta práctica, especialmente en horas de la noche.

Sin embargo, muchas personas desconocen que esta acción que parece inofensiva puede conllevar a riesgos en la salud de las personas, debido a que hay ciertos alimentos que no son recomendables recalentar por las toxinas que sueltan.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que los alimentos puede transmitir más de 200 enfermedades al ser humano, lo que puede llegar a dejar más de 400 mil muertes al año.

La entidad sanitaria explica que hay errores comunes que se cometen a la hora de manipular los alimentos y que son responsables de una gran proporción de los episodios de enfermedades transmitidas por la comida en todo el mundo. Dentro de estos errores se encuentra preparar los alimentos que van a ser consumidos horas después, no mantenerlos en buenas temperaturas, poner en contacto los alimentos crudos y cocinados, entre otros.

Frente al recalentamiento de la comida, la OMS precisa que para realizar este proceso de la mejor manera todas las partes del alimento deben estar al menos a una temperatura de 70° C. No obstante, como se mencionó anteriormente, hay ciertos alimentos que no es recomendable recalentar, debido a que sueltan toxinas, estos son algunos:

- Arroz: Este es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo, pues es ideal prácticamente con cualquier otra comida. Sin embargo, el portal ‘Mejor con Salud’ señala que recalentarlo puede llevar al crecimiento de Bacillus cereus, unas bacterias que producen ciertas toxinas dañinas para el organismo.

- Papas: También conocidas como patatas, este tubérculo puede conservarse en el refrigerio durante varios días, sin embargo, cuando se recalienta, se altera su sabor, se reducen sus propiedades y podría ocasionar solanina, una toxina que puede traer problemas para la salud.

- Espinacas: Este alimento, que es utilizado especialmente para ensaladas, no es recomendable recalentarlo, ya que este proceso podría llevar a la creación de nitratos, los cuales posteriormente se convierten en nitritos que están asociados a ciertas afectaciones de salud.