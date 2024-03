No barrer, ni viajar: estas son algunas creencias populares en Semana Santa

En los cristianos, la llega de Semana Santa significa un tiempo para la reflexión; sin embargo, en la cultura popular, la semana mayor está llena de tradiciones y creencias que se transmiten de generación en generación. Conozca aquí algunos de estos.

Compartir

Con la llegada de la Semana Santa, una variedad de mitos y tradiciones salen a ‘flote’, generando incertidumbre entre los fieles. Muchos de estos relatos se han transmitido de una generación a otra, pero ¿Qué hay detrás de estas creencias? Aquí le contamos algunos de los mitos más comunes de la Semana Santa.

El huevo no se debe comer el Viernes Santo: La creencia popular sugiere que comer huevos el Viernes Santo conlleva mala suerte o está vinculado a prácticas paganas. Sin embargo, no hay base histórica o religiosa que respalde esta idea. El Viernes Santo es un día de ayuno para muchos cristianos, pero no existe ninguna prohibición específica con respecto al consumo de huevos.

No debe bañarse en un río o se convierte en pez: Para algunos creyentes, el bañarse en un río durante la Semana Santa, especialmente el Jueves o Viernes Santo, se interpreta como un presagio negativo, ya que se cree que la persona podría convertirse en un pez. Pero, ¿A qué se debe dicha creencia?

Pues bien, en Colombia, este mito nace en la ciudad de Valledupar, donde una escultura en forma de sirena, le recuerda a los creyentes las consecuencias de desobedecer esta prohibición.

No clavar puntillas en Viernes Santo: Aunque esta creencia es poco conocida, para los cristianos, los objetos que tenga significado o relación con la muerte y crucifixión de Jesús, no deben emplearse durante Semana Santa.

No escuchar música ni salir de fiesta: Tradicionalmente en la semana mayor, es tradición guardar luto durante el Viernes Santo, entre los fieles se debía mantener el ambiente en un silencio total, sin ruidos de música u otros sonidos, pues esta fecha estaba destinada para la reflexión y oración.

La lluvia durante Semana Santa es una señal de mala suerte: Los creyentes sostienen la creencia de que la lluvia durante la Semana Santa augura desgracias. No obstante, este es un fenómeno natural y no guarda relación directa con la suerte o el destino. Es probable que este mito haya surgido a raíz de la asociación del agua con la limpieza espiritual en algunas tradiciones religiosas.

No se debe trabajar en Jueves y Viernes Santo: Algunas personas consideran que es inadecuado trabajar durante el Jueves y Viernes Santo debido a su importancia religiosa. No obstante, en la mayoría de los países no existe ninguna prohibición oficial en contra de trabajar en estos días. Muchos lugares operan con normalidad durante la Semana Santa, aunque algunos optan por otorgar días libres por motivos culturales o religiosos.

No lavar la ropa durante Semana Santa: Se dice que lavar la ropa durante la Semana Santa puede traer desgracias o enfermedades a la familia. Al parecer, este mito se originó en un momento en el que lavar la ropa era una tarea laboriosa y que requería mucho tiempo, por lo que se aconsejaba evitarlo durante días festivos. Sin embargo, en la actualidad no hay ninguna razón para abstenerse de lavar la ropa durante la Semana Santa.

Comer carne roja el Viernes Santo es pecado: De acuerdo con la tradición católica, el Viernes Santo se observa como un día de abstinencia de carne como una forma de penitencia. Sin embargo, esta abstinencia se refiere principalmente a la carne de animales de sangre caliente, como mamíferos y aves.

Se permite el consumo de carne de pescado y mariscos, por lo que no se considera un pecado comer carne roja en Viernes Santo, aunque muchos eligen abstenerse como parte de su práctica religiosa.

No tener relaciones sexuales: ¿Lo ha escuchado? Desde antiguas generaciones, este mito ha cobrado gran relevancia entre los hogares. Según los fieles creyentes, quien sostenga relaciones sexuales durante Semana Santa, podrá quedarse pegado a su pareja, pues se dice que esta acción es sinónimo de pecado.

No viajar durante la Semana Santa: En la cultura popular se dice que durante esta semana, se deben evitar, a toda costa, los viajes, pues se tiene la creencia de que los accidentes o contratiempos pueden ocurrir con más recurrencia durante esta época.

No barrer: Esta creencia está asociada con el Viernes Santos, pues el barrer se asocia con el ‘diablo’ o satanás’. Además, se considera una forma de ‘barrer la cara de Cristo’.