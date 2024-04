Reconocido actor de Zoey 101 revela que fue víctima de abuso sexual

Matthew Underwood, reconocido por su papel como Logan Reese en la exitosa serie “Zoey 101″, reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 19 años.

A través de su cuenta de Instagram, Underwood compartió detalles sobre el terrible evento que marcó su vida. Explicó que fue abusado sexualmente por quien era su agente en ese momento, relató que fue alguien en quien había depositado mi confianza como amigo y mentor. “Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi propia imagen fue aplastada”, agregó el actor.

A pesar de haber denunciado el incidente a la agencia correspondiente y lograr que el agresor fuera despedido, Underwood señaló que su abusador aún permanece activo en la industria. Esta experiencia traumática lo llevó a alejarse de Los Ángeles y poner fin a su carrera en la actuación.

En su publicación, el actor compartió su historia con la esperanza de que otros puedan comprender las complejidades que rodean el silencio de las víctimas de abuso sexual. Subrayó que el hecho de que alguien no hable públicamente sobre el abuso no significa que no estén sufriendo o que no tengan razones válidas para mantenerse en silencio.

Las revelaciones de Underwood han generado un intenso debate en las redes sociales, con muchos expresando su apoyo al actor y exigiendo acciones más contundentes contra los agresores en la industria del entretenimiento.

Nickelodeon aún no ha emitido comentarios sobre el asunto.