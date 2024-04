Juan David extraña el “bochinche” de La Casa de los famosos, ¿qué dijo de Sandra?

El empresario paisa regresa la otra semana a Medellín, no descarta la opción de seguir una carrera en la actuación.

Van cinco días desde que Juan David Zapata fue eliminado del reality La casa de los famosos y el participante paisa no se acostumbra a estar por fuera del espacio, tanto así que dice que si le ofrecieran regresar no lo dudaría, lo “haría gratis”, aseguró.

Tras cumplir compromisos con RCN y Vix, “Juanda” regresa la próxima semana a Medellín para retomar el trabajo en su empresa, con su propia marca de ropa. Esta semana se volvió a reencontrar con Sandra Muñoz, con la que dice mantiene una bonita amistad, más allá del romance que se vio en televisión y en la plataforma.

Juan David habló con El Colombiano acerca de esta experiencia, su segunda vez un reality (Ya había estado en Desafío, en Caracol), y las opciones que se plantea de seguir una carrera en la TV, en este caso como actor.

¿Qué sensaciones estás experimentando tras su eliminación de La casa de los famosos?

“Apenas ahorita me estoy dando la idea de que estoy afuera, porque los primeros últimos días me veía el programa y sentía que estaba ahí. Yo no quería salir, menos ahora que la situación está tan tensa y se está poniendo tan bueno, quería vivir y formar parte de ese bochinche”.

¿Qué valora de su paso por el reality?

“Estoy muy agradecido y más con las personas que apoyaron, que siempre estuvieron acompañando mi proceso en La Casa de los Famosos. Es muy gratificante leer los mensajes positivos, lindos. Es muy cierto que no le vamos a caer bien a todo el mundo, pero siempre son más los mensajes positivos que los negativos. La familia está muy orgullosa de mí, porque me mostré tal y cual como soy, siempre exaltando los valores que ellos me enseñaron e inculcaron”.

¿Cree que fue una buena decisión haber estado en La casa de los famosos?

“Total, es más, si me dicen ahora mismo que si quiero volver, lo hago de una, así no me paguen. Yo no quería salir. Fue una experiencia muy bacana, que agradezco mucho y me gustaría volver”.

¿Cómo fue la experiencia de pasar tantas veces por el cuarto de eliminación?

“Fui el participante que más veces estuvo nominado, el que más fue al cuarto de eliminación. Muchas veces Cristina (Hurtado) me decía si ya estaba acostumbrado, pero uno no se acostumbra a eso, porque cada vez la sensación de riesgo era mayor. La posición en la que estaba era muy dura, realmente me faltaron muy pocos votos para quedarme”.

¿Qué le cobró el público, por qué no recibió el apoyo suficiente para quedarse?

“A mí la gente me quiere mucho, lo que creo que es yo era el menos conocido de La casa de los famosos y eso me afectó porque la gente va a votar por sus favoritos, por gente con mucha trayectoria en los medios, entonces, de cierta manera, eso me jugó una mala pasada.

Igual, me hice querer demasiado, porque cada semana era mayor la votación, cada vez gané más seguidores”.

¿Se arrepiente de algo de lo que hizo o dejó de hacer en el programa?

“Más bien de lo que dejé de hacer, ¿sabes qué fue lo que me pasó? Que como cada semana estaba nominado, eso me limitaba en el programa, me condicionaba y muchas veces no me dejaba ser yo mismo por la preocupación que me fueran a sacar. Los que no estaban nominados estaban tranquilos toda la semana y se mostraban más, en cambio, uno nominado era todo el día con esa pensadera, que no dejaba fluir la energía. Creo que me faltó mostrarme más”.

¿Volvió a hablar con Sandra Muñoz, qué balance hace lo que sucedió entre los dos?

“Esa relación fue muy bonita, que no se haya dado es normal, como puede pasar en cualquier otra relación. Siento que quedamos muy bien como amigos, el miércoles salimos con los del team Papilla, estuvimos comiendo, estuvimos compartiendo, y ella sabe que tanto en la casa como afuera puede contar conmigo siempre”.

¿Qué sigue en sus actividades personales, regresa a Medellín?

“Sí, la otra semana regreso a mi tierrita, a seguir enfocado en mi empresa, en mi marca de camisetas Judavi, para que me sigan. Enfocado en mi marca de ropa y obviamente en lo que se venga”.

¿Proyectos en televisión?

“Sí, obvio, si me dicen, Juan, te lo necesitamos para una novela, digo que claro, de una, obvio, ¿para otro reality? De una”.