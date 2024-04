¿Quién es Carol Celico, exesposa de Kaká? Lo dejó por ser “demasiado perfecto”

El exfutbolista brasileño Kaká estuvo casado 10 años con Carol Celico.

Compartir

El futbolista Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido como “Kaká”, lleva varios años retirado de las canchas tras una exitosa carrera forjada en clubes como São Paulo, Real Madrid, Milan y por su puesto la Selección brasileña, en la que, entre otros, usó el mítico dorsal número “10″.

Aunque alejado de la escena pública, pues usualmente se le ve en eventos organizados por la Fifa, su nombre se volvió tendencia en redes sociales no por algo que hubiese hecho o dicho sino porque su exesposa, la influencer Caroline Celico, reveló hace poco las razones por las que habría acabado su matrimonio hace casi una década y del cual quedaron dos hijos: Luca e Isabella.

En una entrevista, la mujer, que fue pastora en una iglesia cristiana, contó que, aunque tenía “una familia maravillosa” con Kaká no era feliz porque “él era demasiado perfecto para mí”, aseguró.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, aseguró Celico, quien se divorció del exfutbolista en 2015.

La declaración de la influencer generó todo tipo de reacciones en redes sociales y por eso “Kaká” se volvió tendencia en redes sociales y motores de búsqueda, en especial por la frase en la que Celico señala que el exjugador era “muy perfecto”. En 2015, cuando anunciaron su separación, la pareja no entregó detalles de los motivos de la decisión, pero se especuló que la relación había terminado por una infidelidad.

“Kaká” y Caroline Celico se casaron en 2005 y en 2015 anunciaron su divorcio a través de un comunicado. “En reconocimiento a la importancia de cada uno en la vida del otro, nos seguimos teniendo respeto, gratitud y admiración”, indicó la pareja en el comunicado, cuando el exfutbolista atravesaba los últimos años de su carrera deportiva.

¿Quién es Carol Celico?

Nacida el 26 de mayo de 1987 en Sao Paulo, Brasil, Caroline Lyra Celico es una socialité, cantante y pastora evangélica brasileña que estuvo casada con Kaká del 2005 al 2015. Producto de este matrimonio tuvo dos hijos (un niño y una niña) con el exfutbolista.

En 2020 se comprometió con Eduardo Scarpa Juliao y finalmente se casaron el 25 de septiembre de 2021 en Sao Paulo. En noviembre de 2023 Carol confirmó estar embarazada de un varón, que nacerá en los próximos meses y llevará el nombre Rafael.