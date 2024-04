“Era demasiado perfecto”: polémicas declaraciones de exesposa del exfutbolista Kaká tras su divorcio

¿Lo dejó por bueno? La exesposa del exjugador brasileño Kaká revela motivos de la separación que han causado revuelo en redes sociales.

Caroline Celico y y su exesposa Kaká. Tomada de internet / VANGUARDIA

“Nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz”, relató la brasileña Caroline Celico, tras varios años de matrimonio con el exujgador Kaká, y dos hijos en común.

Kaká, histórico mediocampista ganador del Balón de Oro en 2007 con la selección Brasil, hizo noticia en las últimas horas fuera de las canchas de fútbol luego que su exesposa, la socialité brasileña sorprendiera con las razones de su divorcio con el exfutbolista hace nueve años.

Más allá de un tema de infidelidad u otro escándalo similar, algo que es ahora común en relaciones de jugadores y exjugadores como pasó con Shakira y Gerard Piqué, Celico admiró el “trató maravilloso” que siempre tuvo del exjugador del Milan y Real Madrid y confesó que lo dejó porque él “era demasiado perfecto” para ella.

La pareja brasileña tiene dos hijos -Luca e Isabella- y confirmó su separación en 2015. Tomada de internet / VANGUARDIA

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, fueron las explosivas declaraciones de Celico a un medio local en Brasil y que se han viralizado en las redes sociales.

Posterior a su separación en 2015, el mediocampista brasileño volvió a encontrar el amor y se casó con Carolina Batista, con quien tiene dos hijos más; mismo caso que Celico, quien junto a su nueva pareja esperan a su tercer hijo.