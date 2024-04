Lo dejó por ser “perfecto”: Kaká reveló la verdad de su relación con su exesposa

Luego de los comentarios en redes sociales, Kaká habló en un pódcast sobre lo que significó para él que su matrimonio se acabara.

Caroline Celico y y su exesposa Kaká.

En los últimos días, Kaká ha sido tendencia por las declaraciones que dio su exesposa, Caroline Celico, sobre su relación y divorcio del exfutbolista brasileño.

Luego de los comentarios, Kaká habló en un pódcast sobre lo que significó para él que su matrimonio se acabara. El deportista recordó cómo se dio la situación y dijo que Celico fue la que decidió acabar con la relación. “‘Kaká' nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, aseguró Celico, quien se divorció del exfutbolista en 2015.

“En 2015 yo estaba casado y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería más estar casada. Me dijo: ‘No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio”, dijo el exfutbolista profesional.

El brasileño contó que hizo todo lo que estuvo a su alcance para que no ocurriera el divorcio ya que eso lo ponía en conflicto con su religión cristiana. Luego de firmar los papeles, el astro del fútbol se tomó un tiempo para concentrarse en su vida y en cómo afrontar una nueva etapa.

“Me quedo un año soltero, tratando de asimilar la situación y digiriendo como cristiano, hablando con los pastores, porque la Biblia te dice que no te divorcies y yo estaba ahí, divorciándome”, continuó.

La pareja brasileña tiene dos hijos -Luca e Isabella- y confirmó su separación en 2015. Tomada de internet / VANGUARDIA

Lo último que dijo sobre el tema fue que con esa situación entendió que no debe forzar las cosas ni obligar a una persona a quedarse si no quiere hacerlo.

“Pero entendí, que si eres cristiano y buscas al señor y quieres seguir, vale, si tu cónyuge no quiere, dices amén vete en paz”, dijo.