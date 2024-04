Mhoni Vidente revela cuáles son los signos que tendrán buena suerte y abundancia esta semana

Luego de su lectura de cartas, Mhoni Vidente habló de aquellos signos que tendrán buena suerte del 14 al 19 de abril.

Mhoni Vidente leyó las cartas y compartió las predicciones astrológicas para cada signo del zodíaco durante la semana del 14 al 19 de abril. En sus revelaciones, destacó los signos que experimentarán mayor suerte y se verán favorecidos con la abundancia en estos días.

La astróloga proporcionó los mensajes espirituales específicos para cada signo del horóscopo, destinados a guiarlos hacia un estado mejorado. Mhoni Vidente también reveló los números de la suerte, los colores asociados con la abundancia que se deben usar, así como el día más propicio para cada signo.

Descubre las predicciones de la pitonisa cubana para los doce signos del zodíaco y comienza la semana de la mejor manera posible. Según las cartas leídas por Mhoni Vidente, esto es lo que les espera a los signos del horóscopo.

Aries

En el tarot aparece la carta de “El Ermitaño”, lo que sugiere que es el momento de mantener la atracción de la buena suerte y la abundancia. Con esta carta, Aries siempre encontrará la solución y la luz. El martes 16 será especialmente favorable. Tus números mágicos son el 11 y el 16, y tus colores son el rojo y el blanco.

Tauro

Mhoni Vidente reveló la carta del “As de Bastos”, simbolizando determinación y crecimiento, especialmente en el ámbito profesional. Aprende a soltar y a ser más astuto. Tu frase de la semana será “Nuevos retos”, indicando un período de abundancia en el horizonte. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 24 y el 27, y tus colores son el verde y el blanco.

Géminis

La carta de “El Mundo” hace referencia a expandir los horizontes, dejar de lado las limitaciones y explorar nuevos rumbos. Hay que reinventarse y olvidar en el pasado los obstáculos que no le permiten avanzar. Los regidos bajo este signo están en pleno crecimiento personal y profesional. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 18 y 30; tus colores son el rojo y el amarillo.

Cáncer

La carta del tarot “El Mago”, trae abundancia. Esta indica que tus deseos se pueden manifestar, para esto hay que enfocarse en las metas y objetivos sin distraerse en situaciones amorosas que te perturben. Tu mejor día es el jueves; tus colores de la fortuna son el amarillo y el azul y tus números mágicos son 04 y 23.

Leo

La carta del tarot de “La Rueda de la Fortuna” implica que es un momento de grandes oportunidades y éxitos para este signo. Confiar en las capacidades personales y no dudar del potencial de cada uno. Aprender de los errores del pasado para no repetirlos. No caer en la arrogancia y el ego desmedido. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 09 y 13; tus colores son el amarillo y el naranja.

Virgo

De acuerdo a Mhoni Vidente, la carta de “El Diablo” es un llamado a ser más precavido y no confiar ciegamente en los demás. Viene una semana de mucha abundancia y suerte. Los números mágicos 06 y 33. Tu mejor día es el miércoles; tus colores son el plateado y rojo.

Libra

Para los regidos bajo este signo salió la carta de “La Templanza”, indica estabilidad, crecimiento y abundancia. Buen momento para pedir un aumento o compensación económica. Tus números mágicos son 01 y 26; el amarillo y rojo son tus colores de la buena suerte. Llegarán reconocimientos y proyectos laborales, un nuevo despertar de energías positivas.

Escorpio

El “As de Oros” indica que la buena suerte es para los regidos bajo este signo. Es el momento ideal para brillar en todo lo que emprendas. Evitar el miedo y dar ese paso necesario para conseguir los objetivos. Si estás pensando en emprender un nuevo negocio, proyecto o cambiar de trabajo, esta semana es ideal para hacerlo. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos 15 y 19. La abundancia la conseguirás con los colores blanco y azul.

Sagitario

La carta de “El Sol” significa que tu camino se ilumina y anuncia un periodo de abundancia y éxito en todos los aspectos de tu vida. Llega un periodo de reconocimientos laborales, ascensos e incluso cambios de trabajo. El mejor día será el lunes y la suerte te llega con los números 12 y 45: el azul y negro son tus colores de la fortuna.

Capricornio

La carta del tarot “La Estrella” significa que será una buena semana para los regidos bajo este signo. La luz aparece en el camino y te guiará hacia un futuro brillante, lleno de oportunidades y éxitos. Es importante dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. El martes será tu mejor día de la semana; tus números mágicos serán 05 y 27; el rojo y azul son tus colores de la abundancia.

Acuario

Mhoni Vidente sacó la carta “La Torre”, que implica la posibilidad de derribar las barreras que te limitan y construir un futuro exitoso sobre bases firmes. Es momento de perseguir los sueños. La prosperidad económica llega a tu vida. El miércoles será tu mejor día; tus números mágicos son 10 y 17; para atraer la abundancia te recomienda usar los colores azul y blanco.

Piscis

La carta de “El Carruaje” te anima a perseverar en tus esfuerzos y sacar a relucir tu potencial. Dejar atrás las personas del pasado, terminar relaciones que no hacen bien. Superar los miedos y las limitaciones, hay que soltar para ser feliz. No pidas opiniones y confía en tu intuición. El jueves será tu mejor día de la semana; la fortuna te llega con los números 03 y 31; el rojo y blanco son tus colores de la fortuna.