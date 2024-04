La maldición de Barney: los perturbadores misterios que rodean al dinosaurio morado

Tras el dinosaurio Barney se oculta una historia trágica y misteriosa que impactó al mundo.

El famoso programa de Barney, el dinosaurio creado por Sheryl Leach en 1988, esconde una trágica historia que le ha dado la vuelta al mundo por internet. Según se ha podido conocer, la creación del personaje trajo consigo una maldición para la vida del hijo de su creadora y para algunas de las personas que participaron en esta serie infantil, muy popular en los años 90.

Actores de Barney:

David Joyner, quien soportó los 43 kg de traje, estuvo envuelto en rumores de drogadicción. Incluso, se especuló que en la cola cargaba cocaína que inhalaba durante los rodaje, sin embargo esto fue desmentido. La página Vice verificó que es profesor de sexo tántrico, y mostró sus cuestionables métodos para obtener un “estado de conciencia más alto y feliz”. Él usa el sexo sin protección, ya que, según él, “el condón bloquea la energía”.

Bob West, el hombre que hizo la voz de Barney, recibió en reiterativas ocasiones amenazas hacia su familia por haber pertenecido al programa. En los mensajes decían que lo matarían y descuartizarían a él y sus seres queridos. Ante la situación, West tuvo que comunicarse con los padres y profesores de los niños.

¿Por qué lo odiaban en EE.UU.?

El documental ‘I Love You, You Hate Me’ (Yo te quiero y tú me odias), dirigido por Tommy Avallon, fue lanzado al público el 12 de octubre del 2022. Dentro del registro audiovisual se reveló que una de las razones por las que este personaje fue tan odiado por los adultos en Estados Unidos fue porque “Los adultos no podían ver el programa porque era constantemente positivo, de cierto modo, no era realista”, señala el presentador Bill Nye de The Science Guy en el tráiler.

¿La maldición de Barney?

El icónico programa infantil “Barney y sus amigos” dejó una marca imborrable en la memoria de muchas generaciones, pero detrás de la alegría y las risas, parece haber una sombra de tragedia y desgracia que algunos miembros del equipo de producción y la creadora misma han experimentado, lo que han denominado como la “maldición de Barney”.

Un documental reciente arroja luz sobre los extraños sucesos que rodean al famoso programa de televisión. Estos eventos inexplicables comenzaron a manifestarse incluso antes de que el programa fuera cancelado, con la creadora Sheryl Leach experimentando circunstancias cada vez más extrañas en su vida personal.

Uno de los momentos más devastadores ocurrió en el año 2001, cuando Leach vendió los derechos del popular personaje morado. En ese mismo año, su hijo Patrick, de 18 años, fue diagnosticado con un tumor cerebral. Además, se separó de su esposo en ese mismo periodo, quien lamentablemente falleció tres años después.

Los problemas continuaron para la familia Leach en 2013, cuando el hijo de Sheryl se vio envuelto en un enfrentamiento en la calle que resultó en su condena a 15 años de prisión por intento de homicidio. Aunque los abogados lograron reducir la pena a ocho años, este incidente solo agregó más tragedia a la historia.

Desde entonces, se ha especulado sobre el triste destino de Sheryl Leach, quien ha optado por mantenerse alejada del ojo público y ha declinado dar entrevistas sobre el tema. Se sabe que no participa en redes sociales, manteniendo un perfil bajo mientras la sombra de la “maldición de Barney” continúa generando preguntas y especulaciones entre los seguidores del programa y el público en general.