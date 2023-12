¿Con cuáles agüeros despide su año? Estos son los más tradicionales

A punto de morir la última noche del año, algunos acostumbran a amplificar las emisoras, que designan a un locutor para que anuncie la llegada del año nuevo. Todos hemos escuchado el conteo final. Suenan las campañas. La nostalgia abraza sin compasión en esos momentos. Se llora de felicidad por los que están. Se llora por lo que están lejos. Se extraña a los que se fueron y viven en la memoria.

“Faltan cinco pa’ las 12:00, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mama, me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar, una linda viejecita que me espera, en las noches de una eterna Navidad”.

Esta canción suena con fuerza. Algunos la cantan a todo pulmón, otros permanecen con sus manos en los bolsillos. En ellos guardan uno de los agüeros favoritos: las lentejas, que son símbolo de abundancia financiera. Tanto jóvenes como adultos, disfrutan de esta tradición que llena los corazones de esperanza. Sienten la ilusión de cumplir muchos sueños, al pensar que la situación económica mejorará en el nuevo año.

En muchos hogares, se dice que el agüero de las lentejas no funciona solamente cargándolas en los bolsillos, por lo que se comen una cucharada de estas legumbres, pero muchos piensan que, al ser desabridas, no atraerán la buena suerte”

Durante la última semana de diciembre, pareciera que un otoño particularmente amarillo claro cae sobre el centro de Bucaramanga. Las prendas interiores amarillas, que se exhiben avivan el ambiente del centro de la ciudad. Mariela Jácome, comerciante del sector, ofrecer toda clase los calzones amarillos “para la buena suerte del 31”.