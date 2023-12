Con un homenaje a la salsa el alumbrado navideño de Cali resplandece

En medio del tumulto se encontraba Belcy Martínez, una mujer nacida en Barranquilla y que llegó a Cali por trabajo, pero decidió quedarse unos días más para disfrutar de los festejos.

"Tenía vuelo esta noche y decidí aplazarlo porque no me quería perder esto tan bonito. Cali y mi ciudad se unen por la salsa, entonces me siento demasiado feliz de encontrar algo de mis raíces aquí", afirmó la mujer a EFE.

El recorrido está en el corazón de la ciudad, pero también hay espectáculos similares en las principales avenidas y parques de los diferentes barrios.

Lea también: Angelina Jolie planea una mudanza épica a Camboya tras la batalla con Brad Pitt

"Trabajamos mucho para que fuera un circuito muy ordenado, para que la gente disfrute sin desórdenes. En esta edición también tenemos el ‘Mercadillo de Alumbrado’, un espacio que acoge gastronomía, artesanías y otras expresiones de la cultura popular", aseguró el director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Diego Fernando Cortés.

La salsa se une con la naturaleza

El Grupo Niche asegura en sus canciones que Cali tiene magia, pues "al desprevenido horizonte en cualquier momento lo vuelve paisaje" y eso es lo que pasa con el alumbrado navideño de este año.

Los equipos de ingenieros lograron integrar la naturaleza con la tecnología y es por eso que al ver hacia cualquier punto cardinal se encuentra una sorpresa.

En la copa de los árboles caen estrellas con nombres como Guatusi, Amparo Arrebato, Carlos Paz o Jovita Feijoó, entre muchos otros de personas que hacen parte de la tradición caleña.

Al lado de ellos están nombres de discotecas como Jala Jala, Zaperoco, Bailatino, La Jirafa y una docena más.