$!¿Cuáles son los riesgos de gestionar mal el duelo por la pérdida de un ser querido?

Otro peligro asociado con una mala gestión del duelo es la dificultad para establecer relaciones futuras. Aquellas personas que no han procesado adecuadamente la pérdida pueden enfrentar desafíos para conectarse emocionalmente con otros, lo que afecta sus relaciones interpersonales.

La incapacidad para enfrentar el dolor también puede manifestarse en comportamientos autodestructivos, como abuso de sustancias o conductas de riesgo.

La culpa y el arrepentimiento son emociones comunes en el duelo, pero cuando no se abordan adecuadamente, pueden convertirse en obstáculos insuperables.

Quienes no han perdonado a sí mismos por cosas no dichas o acciones no tomadas pueden experimentar un peso emocional adicional, afectando su autoestima y calidad de vida.