“Mi primer álbum fue un regalo enorme. Al principio, fue muy solitario porque era difícil entender quién te cree, quién entiende esto. Pero gracias a mi determinación, me aventuré en el mundo del vallenato, convirtiéndome en la primera mujer en hacerlo”, afirmó Burko. La nominación de su primer álbum marcó un hito significativo y abrió puertas para otras mujeres, no solo en el vallenato sino también en diversos ámbitos creativos.

La ciudad de Bucaramanga, cuna de Diana Burco, también desempeña un papel crucial en su identidad musical. La fusión de estilos musicales, desde el vallenato hasta la música tradicional andina y la cumbia de las barras, ha influido indirectamente en su evolución artística.

Con su característico sentido del humor, Diana reflexionó sobre el proceso de creación del álbum y la colaboración con diversos artistas. Destacó la canción “Churrito Lindo”, una elegante colaboración con El Meke,, como un cortejo directo a los hombres. La puesta en escena, que incluye regalar rosas a los hombres durante la canción, añade un toque distintivo y desafiante.

El viaje de Diana Burco no solo es musical, sino también espiritual. “Es un diario de autoconocimiento y autoreconocimiento”, compartió la artista. Su dedicación a comprender cada canción y concepto, respaldada por un equipo de trabajo sólido y el apoyo de la disquera Codiscos, ha llevado a la creación de un álbum que va más allá de lo musical.

¿Cómo le llega este “Karma”?

“Este es mi tercer álbum, un proyecto lleno de cumbias elegantes, un concepto que he denominado así. Cada canción que escribía o encontraba me guiaba en la dirección de lo que quería expresar. Siempre he sentido que el amor es el motor que nos impulsa a todos, a veces nos causa dolor, otras veces alegría. Pero creo que a medida que uno se vuelve más consciente y trasciende, definitivamente recibimos lo que damos.

“Llegó entonces la canción “Karma”, la única que no escribí yo. Está escrita por cinco mujeres muy talentosas, quienes me mostraron la luz y me hicieron entender que esto es karma. Estoy muy contenta con el resultado y creo que la gente podrá conectarse rápidamente con este concepto”.

¿Ha vivido el karma en la vida real?

“Estaba pagando un karma porque había actuado mal, algo que todos hemos hecho y nos han hecho también. Pero me tomó tiempo, no fue inmediato. Internamente, me preguntaba qué me estaba pasando. Las canciones siempre me han ayudado a liberar y sanar muchas cosas. En mi último álbum, encontrarán diferentes tipos de amor kármicos y también la importancia de entendernos a nosotros mismos.

No todo es malo, también suceden cosas muy buenas, eso también es parte del karma. Son como los pétalos de una rosa. Hay una canción en particular que se ha vuelto un punto clave para mí, se llama ‘Besitos Elegantes’. Esta canción habla del amor propio. Me hizo darme cuenta de que no puedes darle amor a nadie si no te amas a ti mismo primero”.