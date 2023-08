¡En vídeo! “Mi mujer me pega por mi bien”: hombre se vuelve tendencia por permitir que su mujer lo golpee

TikTok ha sido una plataforma importante a la hora de conocer hechos curiosos que acontecen en nuestra cotidianidad.

La facilidad en su manejo permite pasar horas y horas descubriendo sucesos de cualquier tipo, desde acontecimientos políticos, de salud, educación, entre otros.

Sin embargo, algunos de los vídeos más virales son de situaciones muy divertidas que causan gracia en los internautas.

Por esto este registro no es la excepción. Hace dos días fue publicada a través de redes sociales la historia de un hombre que permite que su mujer le pegue.

El vídeo que fue grabado por un tercero, muestra el momento preciso cuando el protagonista de la historia se ve en un conflicto con su vecino, quien le reclamaba el porqué se dejaba pegar de la esposa.

“Mi mujer me pega es por mi bien, no sea sapo llave. Esa es la que yo quiero y no la voy a dejar”, es la respuesta que se escucha en la grabación. Al parecer, el hombre respondía ante un reclamo por alguna querella en la que se vió inmersa la insólita pareja.

Como era de esperarse, los mensajes no tardaron en llegar. Muchas personas que estuvieron de acuerdo con este suceso comentaron: “así debe ser”; “si la mujer te pega es porque algo hiciste mal” ;”si no es algo así no quiero nada”.