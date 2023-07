Estos son los mejores looks del estreno mundial de Barbie

En la retina de los espectadores también se quedaron los impactantes atuendos del reparto en general: Emma Mackey, America Ferrera, Simu Liu, Dua Lipa, Kate McKinnon, Helen Mirren, Alexandra Shipp, John Cena, Will Ferrell y Ariana Greenblatt, entre otros.

Y por último, no puede faltar el atuendo de la directora que hizo a Barbie posible: Greta Gerwig, quien llevó un look monocromático en ‘Pink PP’ de Valentino.

Contrario a lo que se creía y después de hacer toda una campaña previa de color rosa para la promoción del film, Margot Robbie, que literalmente sigue siendo Barbie incluso después de que las cámaras hayan dejado de grabar, usó un look fundido en negro, de corte sirena y lentejuelas que para nada pasó desapercibido para los fans, quienes sabían que es inspirado en uno de los vestidos más recordados con los que salió a la venta la muñeca en 1940.

Megan Fox fue una de las primeras en unirse al “club de celebridades que vamos a vestirnos como Barbie”. Lo hizo en el estreno de Life In Pink, el nuevo documental de Machine GuyKelly. También se sumaron Kim Kardashian “quien ha dado esquinazo a su icónica licra negra de Balenciaga, pasándose al rosa”, escribieron en Vogue; Bella Hadid, que desde entonces ha aprovechado la “mínima ocasión para enfundarse en un total look rosa”, lo mismo que la musa favorita del street style, Hailey Bieber.

Sin embargo, eso no fue el único detonante, pues los fans del mundo entero decidieron unirse y fue entonces cuando comenzó la verdadera tendencia:

Gal Gadot

La aparición de Galdot en la alfombra roja fue sorpresiva porque no se espera que participe en el filme, pero al ser un evento de trascendencia mundial no es extraño que se encuentre en el desfile. La actriz de «Wonder Woman» optó por uno de los looks más inusuales de la alfombra rosa: un vestido marrón con rayas blancas de bajo asimétrico.