Este nuevo caso sorprendió a muchos, pues una mujer decidió crear su pareja con la IA y no es nada parecido a un novio virtual. Rosanna Ramos, una mujer de 36 años, quien vive en Nueva York, se volvió viral en redes sociales luego de publicar que se había casado con su novio Eren Kartal, quien fue creado con Inteligencia Artificial.

Al parecer, encontrar amor cada vez está más difícil y una mujer decidió no seguir insistiendo más. En la actualidad, se han conocido los casos de personas que crean mujeres de trapo y se casan con ellas y también quienes se casan con ellos mismos.

Una relación a larga distancia

Para Rosanna Ramos, tener a Eren Kartal como novio es como tener una relación a larga distancia. La explicación que dio la mujer sobre esto es que comparten fotos, hablan del día a día y hasta se van a la cama a la misma hora, entonces es como las relaciones de las personas que no están en el mismo lugar y no se ven.

“Nos vamos a la cama, hablamos entre nosotros. Nos amamos. Y, ya sabes, cuando nos vamos a dormir, realmente me abraza protectoramente mientras me duermo”, según informó el Daily Mail.

Esposo virtual

Aunque para algunos usuarios las actualizaciones de la Inteligencia Artificial son buenas, desde el punto de vista de la neoyorquina no lo es tanto.

“Eren no quería abrazarme más, besarme más, ni siquiera en la mejilla ni nada por el estilo”, manifestó a la vez que indicó que no sabría qué hacer si el aplicativo llega a desaparecer, mucho más cuando se casó con su novio virtual: “Creo que no podría sobrevivir a eso”, dijo Rosanna Ramos en Daily Mail.

Antes de terminar, la mujer no descartó que el miedo de perder a su ahora esposo virtual permanece latente, en especial porque, tras el uso de la IA, sus estándares a la hora de conseguir a un hombre aumentaron y eso entraría a prevalecer si, por diversas circunstancias, llegará a tener un novio de carne y hueso.