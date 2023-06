Cada vez que Jimena Romero Henríquez dice que no hará más versiones de “Señora Isabel”, la clásica novela que su papá Bernardo Romero Pereiro escribió hace 30 años, alguien la llama y le dice, “queremos hacer un remake (nueva versión) de Señora Isabel”.

“RCN tenía ganas de hacer una adaptación de esta historia y realmente lo pensé y me di cuenta de que en 30 años no se había hecho ningún remake de la historia para Colombia, así que me pareció que era tal vez el momento perfecto”, comenta Jimena, al recordar que del drama ya había hecho dos adaptaciones para México, la primera fue “Mirada de Mujer”, en 1997, y luego fue “Victoria”, con Victoria Ruffo, en 2007. Todas escritas por ella.

Para Jimena Romero “Ana de Nadie” está cargada de bonitas casualidades que hacen de este proyecto uno de los más emocionantes de su carrera. “De hecho, Isabel tenía 50 años, o sea, mi mamá Yudy Henríquez tenía 50 años cuando hizo la historia en 1993 y ahora yo tengo 50 años, otra de las razones para aceptar el reto”, dice.

Recuerda que lo primero que le dijo a RCN era que quería que su mamá estuviera en el proyecto, interpretando a la malvada mamá de Ana.

Jimena, que nunca tuvo entre sus planes ser escritora, pues tenía los recuerdos de las largas jornadas de su papá frente a la máquina de escribir, y menos ser actriz, como su mamá, le aterra la exposición pública, dice que el impacto de este remake se debe a que es la primera vez que hace la historia a “lo colombiano, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ver las situaciones”. Las pasadas adaptaciones eran muy mexicanas.