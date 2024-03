Kate del Castillo rechaza alabar a narcotraficantes desde papeles protagónicos

La talentosa actriz mexicana Kate del Castillo, conocida por sus roles memorables en producciones como 'La reina del sur', se une a la serie 'The Cleaning Lady' de Fox en su tercera temporada. Interpretando a Ramona Sánchez, una mujer con una doble vida, Del Castillo rechaza enérgicamente la idea de glorificar a los narcotraficantes a través de estos personajes.

La actriz enfatiza que los personajes relacionados con el crimen organizado no deben ser vistos como modelos a seguir. Aludiendo a su papel icónico como Teresa Mendoza en 'La reina del sur', Del Castillo destaca que, aunque estas historias son ficción, no se puede ignorar su impacto en la audiencia. Para ella, no se trata de glorificar la vida de los narcos, sino de contar una buena historia.