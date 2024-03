$!“Kate Gate”: la crisis de credibilidad que enfrenta la monarquía británica

Daño a la credibilidad de la familia real

Pese a que la familia intentó restar importancia a esos retoques -hechos probablemente con programas de edición o con el móvil- haciendo hincapié en la informalidad de la imagen, para muchos expertos el incidente mina la credibilidad de la realeza y de sus mensajes.

El episodio, del que se han hecho eco medios de todo el mundo, cobra además una relevancia particular en un momento en que no cesan las especulaciones sobre la naturaleza de la dolencia de Catalina, de la que no se sabe absolutamente nada, salvo que no es cáncer y que la mantendrá apartada de sus compromisos hasta después de Semana Santa.

El rey Carlos III, que está en tratamiento oncológico, y Camila, cuya oficina de prensa es diferente a la de los príncipes de Gales, se han mantenido al margen de esta polémica.