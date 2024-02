Mentira o verdad: ¿Griselda es la serie más exitosa de Netflix?

Por su parte, en África se ha consolidado como la opción preferida de los usuarios en Nigeria, Kenia, Mauritania, Marruecos y Egipto. En Asia, ha logrado el favoritismo en Israel, Omán, Pakistán, Líbano, Filipinas, Arabia Saudita, entre otros lugares. No es usual que una producción de origen latinoamericano adquiera tal relevancia en esta región.

Mientras tanto, en España encabezaría en España, Francia, Alemania, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Serbia, Suiza, Polonia y Dinamarca. A pesar de que algunos de estos países cuentan con una considerable población migrante latina, no resultaría sorprendente que los residentes locales también estén disfrutando del contenido.

La serie 'Griselda' se ha convertido en el fenómeno del momento en Netflix. A pesar de tratarse de una influyente criminal colombiana cuya notoriedad trasciende tanto en su país natal como en Estados Unidos, donde cometió delitos, la popularidad de la producción no se limita únicamente a esos dos lugares, sino que se ha extendido en los primeros cinco días desde su lanzamiento.

Además de los países ya mencionados, logró la primera posición en un total de 80 naciones, pero su éxito no se detuvo allí, ya que también figura entre los diez primeros en otras diez.

Es importante señalar que el programa no solo contó con la actuación de Sofía Vergara, sino que la barranquillera también tuvo un papel ejecutivo en su producción. Por lo tanto, el éxito no solo beneficia directamente a ella, sino también a Luis Balaguer, copresidente de LatinWE junto a la atlanticense, y a Eric Newman, el cerebro detrás de Grand Electric.

En lo que respecta a su preparación para el papel, Vergara destacó que este es su primer papel protagónico en un drama, lo que supuso un desafío considerable para ella. Además, tuvo que someterse a un meticuloso trabajo de maquillaje para lograr la transformación completa de su apariencia física.

“Yo no estaba preparada para lo que mi cuerpo iba a sentir después de pasarme un día donde me estaban ahorcando, matando, yo asesinando, gritando, llorando, peleando, fumando, que nunca lo había hecho en mi vida. Fueron mil cosas. O sea, fue usar prótesis que nunca había usado tampoco, actuar en español que realmente no lo había hecho, pero fue fascinante para mí. Y sobre todo, una de las cosas por las cuales hice ‘Griselda’ fue por encontrar un papel que yo pudiera hacer y que conocía porque vivía en Colombia en esa época y sé lo que era el narcotráfico. Pero además, poder hacer una producción de ese nivel con Netflix y poder tener un casting de actores que yo adoro, que siempre quise trabajar con ellos, que siento que son de los mejores actores que tenemos en Latinoamérica”, afirmó la barranquillera sobre el programa.