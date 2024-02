$!¿Muy intensa? Una mujer le envió hasta 150 mensajes al día a su ‘ex’ y recibió orden de alejamiento

Su historia de amor tóxico se viralizó rápidamente en las redes sociales luego de que fuera acusada de acoso a su expareja por enviarle cientos de mensajes al día. En su torrente de mensajes de texto, Felton le preguntaba a su ex: ‘¿Por qué no quieres hablar conmigo? Te amo. ¿Nos veremos esta noche? ¿Vamos a salir? antes de acusarlo de hacer trampa en su examen de conducir cuando no respondió.

‘Entre las fechas del 15 y 26 de febrero hubo un aluvión constante de mensajes. Había cientos de mensajes cada día, llamadas perdidas y mensajes de texto enviados sin respuesta. No son mensajes amenazantes ni abusivos, pero es su naturaleza constante. Ella afirmó que ama al señor Harley, que le dolía que la relación hubiera terminado y que no quería seguir viviendo”, explicó el fiscal.

Y añadió: “La señorita Felton también asistió a su dirección cuando en ocasiones no fue invitada. Se le informa varias veces que él no quiere que ella se comunique con él y que no quiere reanudar la relación, pero ella no cumple con su solicitud”.

Felton, quien actualmente está saliendo con un nuevo novio, no tenía condenas previas y era de buen carácter, con una amonestación por agresión en 2017 en su expediente.

Con información de Agencias