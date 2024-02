Presentadora de Caracol responde a quienes la critican por su estatura y edad

Una de las presentadoras de Noticias Caracol que se ha ganado el cariño de muchos colombianos por su autenticidad y carisma es Érika Zapata. Aunque es querida por muchos, ha sufrido de los comentarios negativos de los televidentes.

En su cuenta oficial de X, la joven habló sobre las críticas constantes que recibe por sus redes sociales, en donde su aspecto físico es el principal blanco.

“Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o que por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien”, escribió Zapata.

Lea también: Video | “La esculpieron los santos”: el sexy video de Greeicy bailando que encendió las redes

La publicación tiene más de 70 mil reproducciones y múltiples reacciones, pero lo que se destaca son los colombianos seguidores de la presentadora, que le mandan mensajes de cariño y admiración, resaltando su belleza.

“¿Cómo? Si tú eres lo más hermoso que yo he podido conocer y ver por aquí. Si alguien es capaz de meterse contigo, va a tener muy serios problemas conmigo. Eres mi protegida”, “no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Que nos acepten como somos”, “eres mi reportera preferida”, “Eres muy bonita, Erika sigue siendo tú misma, es tu esencia”, “Saludos de este puertorriqueño que te sigue a muchas millas. Mi admiración. Mucho éxito”, “tan bella como siempre”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.