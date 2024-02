$!¿Qué le depara el 22 de febrero de 2024, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo del 22 de febrero. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

PISCIS

Curar tu corazón y pasar la página es primordial. Ya no es tiempo para llorar y pelear por ese amor que no se dio. Date un detalle y reconoce que el tiempo, de todas maneras, te enseñó cuál es el camino que no deberías transitar.

ARIES

Entrarás en un período de autoevaluación, por lo que empezar a reflexionar sobre tus metas te abrirá nuevas ideas para lograr lo que deseas. Será fundamental alejarte de amistades que no te aportan.

TAURO

Es un buen momento para tomar riesgos calculados. Por ello, acepta la propuesta laboral de un viejo amigo, que te ayudará a multiplicar tus ingresos. Es prudente que comiences a ahorrar.

GÉMINIS

Has estado saliendo sin pensar en ti mismo y no descansar te estará pasando factura. Es primordial que tomes un tiempo para recuperar tu cuerpo y poner en orden tus prioridades.

CÁNCER

Las malas actitudes de las personas no son culpa tuya. Deja de tomarte las cosas tan a pecho, pues muchas veces los problemas no tienen que ver contigo sino con situaciones que ellos viven en su casa.

LEO

Es hora de ser honesto con tu pareja, esconder todo solo te generará problemas, poniendo en riesgo la confianza. Ser sincero aumentará la conexión y fortalecerá la relación.