Puede que andes al cuello de trabajo y que estés pensando en lo que te espera mañana, pero esto no tiene que impedirte que empieces a conocer mejor a alguien que ha aparecido en tu vida hace poco.

No te obsesiones tanto con tu futuro laboral, es más importante que controles el presente. Si esto te quita el sueño y te hace sentir infeliz, piensa que puedes mejorar mucho ese estado de ánimo, escuchando a tu voz interior y disfrutando las cosas buenas que ya tienes.

C ÁNCER

Hoy deberías reflexionar bastante, porque aunque estés muy capacitado y tengas mucho olfato para los negocios, este no es un buen momento para arriesgar dinero o poner en marcha un proyecto de gran inversión. Concéntrate en tu trabajo actual.

Hoy no dejes de prestar atención a lo que te rodea para encerrarte en ti mismo a llorar tus penas. Has justamente todo lo contrario: abrirte a la gente que te quiere para que pueda consolarte y animarte. El deporte será clave en este momento.

LIBRA

Si tienes un problema que no consigues solucionar, no permitas que el nerviosismo afecte tu trabajo o a tus seres queridos. Hoy procura relajarte y subir el ánimo. Todo tiene solución, aunque aún no la hayas encontrado.

ESCORPIÓN

Si no quieres ningún compromiso con esa persona que te corteja desde hace tiempo, sé sincero y cuanto antes, mejor. Se ha ilusionado sin motivo y no tienes la culpa de que haya confundido tu afecto con amor.

SAGITARIO

Prepárate porque hoy tendrás ocasión de hacer algo que será muy apreciado por tus superiores e incluso por tus colegas. Esto te hará estar mejor valorado y será muy bueno para tu proyección profesional.

CAPRICORNIO

En el amor, no seas tan calculador y déjate llevar más por tus sentimientos. Ahora resulta que únicamente optas por las cosas que crees seguras. Quizá te haría más feliz vivir una locura con esa persona que ocupa tus pensamientos. ¡Piénsalo!

ACUARIO

Si tienes pareja, no estaría mal que ambos se apunten a una salida campestre. No le ocultes que no te estás sintiendo precisamente con el mejor ánimo. Apóyate en tu pareja para superar estos momentos difíciles que te aquejan.

PISCIS

En el terreno amoroso, has caso hoy a tu voz interior y empieza a valorar más a esa persona que ocupa tus pensamientos a diario desde hace tiempo. No temas enamorarte.