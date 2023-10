Si te sientes atraído por alguien y no sabes qué piensa de ti, la mejor forma de averiguarlo es observándole. La actitud te dirá incluso más que las palabras. Hazlo a partir de hoy mismo.

En el amor, si crees que la persona que tienes a tu lado no te corresponde con la misma intensidad, asegúrate de que no sea sólo tu percepción. La mente a veces nos traiciona y éste puede ser tu caso.

VIRGO

A nivel sentimental, no puedes aguantar ninguna clase de maltrato de parte de tu pareja. Lleva tu vida por el camino que deseas y no te condiciones por alguien que simplemente no vale la pena.

ESCORPIÓN

Hoy deberías mirarte con más positivismo. Cosas que consideras como defectos en realidad son grandes virtudes, pero si no lo reconoces no podrás sacar partido del enorme talento que posees.

SAGITARIO

No estés de mal humor y pensando que no hay nada que valga la pena. En el fondo sabes que no es así, sólo que hoy amaneciste con una visión negativa de la vida. ¡Pilas!

CAPRICORNIO

Ten mucho cuidado con las personas a quienes les confías tus asuntos, pues en el momento menos pensado te podrían clavar la puñalada por la espalda. No creas en todo aquel que te llama amigo.

ACUARIO

Hoy sal y busca la compañía adecuada. Tal vez esa persona especial, a la que has conocido recientemente, puede ser tu gran apoyo en este momento. No temas en contarle lo que te ocurre, le unirá más a ti.

PISCIS

Últimamente no tienes el grado de perfeccionismo que te caracteriza y tus superiores lo han notado. Quizás es debido al exceso de trabajo, pero si te ves colgado no dudes en pedir ayuda.