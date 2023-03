En el aspecto sentimental, si no tienes pareja y te sientes solo, quizás es el momento de abrir tus puertas para que el amor pueda llegar a tu vida. No te cierres a las posibilidades que el universo pone a tu alcance a diario.

Pasas por una etapa de cansancio en el trabajo. Puede que la rutina te esté pasando factura y que estés pensando en dar un giro radical a tu vida. Espera un poco más y consúltalo con la almohada, no decidas de repente porque corres el riesgo de equivocarte.

En el amor las cosas te marchan muy bien, pero deberías escuchar más a tu pareja, que tiene muchas cosas por decirte, y también hacer pequeños cambios para que la rutina no se instale en la relación sentimental.

Si estás solo y deseas entablar una nueva relación, piensa que es probable que este no sea el momento ideal. Necesitas tomarte el tiempo para pensar bien las cosas, y no decidir algo que podría ser equivocado y que te haría sentir fracasado.

Hoy es posible que te surja la oportunidad de realizar un viaje en un futuro próximo, o quizás te asalte ese deseo. Empieza ahora mismo a gestionar para que esto se haga realidad. No importa que ahora sea algo difícil, dentro de un tiempo será posible.

VIRGO

Hoy es un día excelente para decir lo que piensas y para empezar a llevar a cabo un plan que tienes en mente. Tendrás buena intuición para ello, pero no te servirá de nada si decides quedarte quieto o dejarlo para después.

LIBRA

Vivirás un momento muy especial con tu pareja, en especial si es una relación de larga duración. Te sentirás como en los viejos tiempos. Claro que tendrás que acudir a la imaginación para que todo vaya sobre ruedas.

ESCORPIÓN

Si estás algo nostálgico porque de momento no tienes a nadie a tu lado, abre bien los ojos porque tienes cerca a alguien con mucho interés por ti y que además te caería como anillo al dedo. Lo descubrirás dentro de poco.

SAGITARIO

Si estás con molestias en la espalda, seguramente es debido a una mala postura corporal. Consulta con un experto porque esto podría originarte muchas molestias de todo tipo en otras partes del cuerpo.

CAPRICORNIO

Si tienes en mente cambiar de empleo, procura dejar la puerta abierta en tu empresa, a veces es necesario regresar después de haber aprendido algo. Quizá no sea necesario, pero eso nunca está demás y te hará sumar muchos puntos.

ACUARIO

No pasas hoy por tu mejor momento, incluso te puede parecer que la vida es injusta contigo y que a diario te pone pruebas que no estás seguro de poder superar. Estas etapas le pasan a todo el mundo, no lo veas tan nefasto.