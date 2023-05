$!¿Qué le depara hoy, 4 de mayo, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 4 de mayo. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

TAURO

Alguien de tu entorno cercano te está haciendo dudar sobre si la decisión que has tomado relacionada con tu vida profesional o laboral es acertada o no. Deja de atormentarte por ello, porque seguramente sí que ha sido una buena decisión.

PISCIS

Si estás conociendo a una persona con la que te llevas de maravilla y de momento todo marcha sobre ruedas, no dejes que la mente te traicione con el recuerdo de alguien que te dejó marchar.

ARIES

Tienes en mente algo que e ilusiona mucho, pero que no consigues alcanzar. Quizás es que no te has puesto realmente manos a la obra. Hoy mismo empieza a buscar los medios para conseguirlo.

GÉMINIS

Hazte el propósito de salir a la calle con una sonrisa de oreja a oreja y arreglado. Has de cuidar un poco más tu imagen, porque con tanto problema ajeno y tanto sufrimiento innecesario te olvidas de pensar en ti.

CÁNCER

Es un día inmejorable para ir mar papeles. Si quieres comprar una vivienda o carro, o si has pedido un préstamo, hoy tienes a tu favor una brillante conjunción astral. Por supuesto, lee muy bien la letra pequeña.

LEO

Si tienes algo que decir a alguien cercano y no es precisamente agradable, tendrás que buscar la fórmula y las palabras indicadas para expresarte. No le des más vueltas al asunto y libérate de este peso.