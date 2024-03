$!¿Qué significa que su pareja le dé la espalda al dormir? Conflictos, comodidad o riesgo de divorcio

Otra posible interpretación es que este gesto refleje algún nivel de conflicto o tensión en la relación. Si tu pareja solía dormir de frente a ti y ahora prefiere dar la espalda, podría ser una señal de que algo está perturbando su paz interior o que hay algún problema subyacente que necesita ser abordado.

En tales casos, la comunicación abierta y honesta se convierte en un elemento crucial para resolver cualquier problema potencial y fortalecer la relación.

El especialista en sueño Chris Idzikowski, autor del libro Aprenda a dormir bien, efectuó estudio reciente para descubrir los factores psicológicos que contribuyen a la posición que cada persona elige al dormir con su pareja y si eso significa que la relación debe terminar. Y encontró que hay unas cuantas posiciones comunes que indican que una relación está en problemas y que no tiene mucho futuro (bueno, al menos no tiene futuro si no descubren la raíz de la postura, lo que significa e intentan solucionarlo antes de que sea tarde).

Por otro lado, algunos psicólogos sugieren que el acto de dormir de espaldas puede ser simplemente una cuestión de comodidad física.