Ricky Rubio: "He estado en la oscuridad, pero trabajando y con ayuda se sale"

"Por tres meses, para mí el baloncesto había acabado para siempre, pero en el último mes y medio he trabajado para llegar a este punto. Espero ayudar a la gente que está pasando por este momento. He estado en la oscuridad, pero trabajando, y con la ayuda necesaria de profesionales, al final se sale", explicó.

"Lo que pedí no era fácil: entrar en club profesional a media temporada y pedir condiciones no habituales. Lo aceptaron en todo momento y por eso estamos aquí. El 'staff', la secretaría técnica y el vestuario me han entendido en todo momento", explicó.

"Cuando ocurrió, sentí lo que la familia significaba. Podría haber optado por presionarme y pensó más en la persona que en el jugador, me brindó espacio y apoyo importantes en un momento complicado. Ahora, otra vez me han brindado una ayuda increíble para poner un punto y seguido en la recuperación", señaló.

Rubio explicó que desarrolló "un estrés crónico" que provocó que su "organismo se desregulara", algo que achacó a un factor interno, una mentalidad que le había llevado a "jugar al alto nivel" pero que "no era sostenible", y a otro externo, "la competición y el baloncesto" en sí mismos.

"Tras 18 años como profesional, me tenía que alejar del baloncesto. Pasé mucho miedo, pero era lo correcto", relató el base, quien aceptó las preguntas de los medios de comunicación y explicó que, después el 1 de agosto, se levantaba cada día pensando que el baloncesto "había acabado" para él.

"Nada me parecía bien. El jugador se comió a la persona, no sabía quién era. Tenía que dejar de lado al jugador, he ido trabajando a la persona. Empecé en el mundo profesional con 14 años y me construí de fuera a dentro, ahora me estoy construyendo de dentro hacia fuera. Cuesta mucho, pero es gratificante", relató.

