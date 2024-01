$!Sarah Ferguson, duquesa de York, fue diagnosticada con cáncer de piel: “ha sido un shock”

La duquesa de York, Sarah Ferguson, admitió este lunes que recibir el diagnóstico de un melanoma maligno le supuso un “shock” y agradeció los “muchos mensajes de amor y apoyo” recibidos, en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram.

Además: Video: Perrita ayudó a rescatar a su dueño que cayó en lago congelado de EE.UU.

“Me he tomado algún tiempo para mí porque me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, y el segundo en menos de un año después de que me diagnosticaran cáncer de pecho el pasado verano y de haberme sometido a una mastectomía y cirugía reconstructiva”, señala Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, en su mensaje.

La madre de las princesas Eugenia y Beatriz considera que “fue gracias a la gran vigilancia” mostrada por su dermatólogo que se le pudo detectar el melanoma.