Karol G y Feid ya no ocultan su amor tras verlos juntos de la mano en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, un hecho en particular por parte de la intérprete de “Mi ex tenía razón” desató la polémica en las redes sociales. ¿Se le subieron los humos a la exnovia de Anuel AA?

Tal hecho fue grabado y subido a las redes sociales, causando una gran controversia en cuestión de horas. Como era de esperarse, hubo quienes defendían a la paisa mientras que otros criticaron el accionar de la “Bichota”.

“¡Que desaire a la chica, no aceptó las flores!”, “Ella ni caso le hizo a sus fans hasta rechazo las flores pero ayyyy si hubiera sido Yailin Dios me imagino la acribillada que le estuvieran dando”, “Rechazó el ramo, a Karol ya vi como hace un año se le subió la fama”, “Arrogante me pareció con la persona de las flores”, “¿Por qué no agarran las cosas que con esfuerzo les regalan?”, fueron algunos de los comentarios vertidos en contra de la oriunda de Medellín.

