$!Video | ‘A grito herido’, Francy canta “Yo no tengo dueño” del productor Yohan Úsuga

Tras el exitoso lanzamiento de los dos primeros sencillos “Culpa de quien” junto a Jessi Uribe y el coreano Zion Hwang y “A lo hecho pecho” de Ciro Quiñonez y Bryan Muñoz, presenta su tercera joya de este trabajo discográfico titulado “Yo no tengo dueño” en voz de una de las más grandes del género popular en nuestro país, Francy, “La voz popular de América”.

Yohan Usúga, uno de los productores y compositores colombianos más reconocido del género musical regional, lanza el segundo sencillo de su álbum “Regional Live By Yohan Usuga”; un trabajo discográfico que contiene 18 tracks con los artistas más importantes de la escena regional colombiana y dos invitados especiales de México que marcará la historia del género en el país.

“Yo no tengo dueño” una canción que sin duda cantarán a grito herido todas las fans de Francy y por supuesto de la música popular en general, pues exalta lo más característico del género, una letra con mucho despecho pero que al mismo tiempo con la elegancia y sofisticación que caracteriza a Francy le da un mensaje muy contundente a los hombres “Yo no tengo dueño, soy libre como el viento y no tengo porque darte explicaciones...”.

Francy llegó pisando fuerte como es costumbre, con un look muy country y que resalta sus atributos se robó todas las miradas durante el rodaje que se llevó a cabo en Llano Grande por la productora Codiscos Films, en una jornada maratónica de 16 horas de rodaje donde se grabaron los 18 vídeos del disco, con 27 artistas invitados y más de 350 personalidades de la industria que, además, festejaron el aniversario del reconocido productor.