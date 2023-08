$!Video: ‘Bon Jovi’ cautivó a los jurados de “Yo Me Llamo 2023”

El escenario del reality musical “Yo Me Llamo 2023” del Canal Caracol Televisión tuvo la presencia de ‘Bon Jovi’, la legendaria banda de rock conocida por éxitos como ‘Livin’ on a Prayer’ y ‘It’s My Life’.

Además: Video: ‘Ángela Aguilar’ hizo llorar a Amparo Grisales y fue elogiada por jurado de “Yo Me Llamo”

En una imitación que ‘descrestó’ a todos, el participante que personificaba al líder de la banda, ‘Jon Bon Jovi’ dejó emocionado al jurado con su excelente inglés y carisma.

Hay que recordar que Bon Jovi reúne alrededor del mundo millones de seguidores que aman el tipo de música que hace, además del liderazgo carismático del cantante estadounidense.

La imitación de ‘Bon Jovi’ superó todas las expectativas. El participante no solo encarnó a la perfección el carismático liderazgo de ‘Jon Bon Jovi’, sino que también sorprendió al jurado con su excelente inglés. Con un fuerte gusto por el rock y su experiencia trabajando con estadounidenses en un call center, el imitador aprendió el idioma.